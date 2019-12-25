У одного нерпенка стёрта шерсть на пузе и на конечностях из-за того, что он долго полз.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что петербуржцы спасли два белька драгоценной балтийской нерпы. Об этом сообщается на официальной страничке "Фонда друзей балтийской нерпы" .

Известно, что одного малыша нашли посетители парка "Дубки" в Сестрорецке. Неравнодушные петербуржцы привезли его к волонтерам в коробке. Отмечается, что у нерпенка стёрта шерсть на пузе и на конечностях из-за того, что он долго полз. Также у белька имеется порез на мордочке.

Второго нерпенка обнаружили на пляже посёлка Смолячково. Девушка пыталась зонтиком преградить путь малышке к холодной воде, которая может быть губительна для нерпенка.

"Так что на побережье в Курортном районе Санкт-Петербурга будьте пожалуйста внимательны- есть ещё несколько дней пока ещё живые бельки нерпы могут выползать на берег! Звоните 699-23-99!", —отметили волонтеры.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появилась авиационная служба спасения тюленя.

Фото:Спасение тюленей 699-23-99/вк