Петербургские библиотекари прочитали детям 127 сказок по телефону

В связи с пандемией коронавируса до 30 апреля отменили многие мероприятия в Петербурге, некоторые дети и взрослые сидят на карантине. Карантин – это лучшее время начать что-то новое, на что раньше не хватало времени.
Посмотреть фильм, заняться спортом, прочитать или послушать книгу. Библиотекари Фрунзенского района приглашают маленьких петербуржцев на телефонные чтения: нужно просто позвонить дежурному сотруднику, и он прочитает сказку или рассказ ребёнку. Проект запустили 18 марта, и уже за это время библиотекарям поступило 330 звонков, они прочитали 127 сказок. Об этом Piter.TV сообщила пресс-секретарь библиотек Фрунзенского района Инесса Здоровцова.
Пропущенные звонки у нас связаны с нехваткой сказочников, поэтому мы будем рады волонтерам,
– отметила пресс-секретарь
Чтобы стать настоящим сказочников нужно соответствовать некоторым требованиям. На эту должность нужны люди, которые любят детей, разбираются в современной детской литературе, имеют приятный голос и артистизм.
Можно позвонить в Центральную районную библиотеку им А. П. Чехова, представиться, сказать: "Я хочу читать сказки детям" и оставить свой номер телефона. Мы перезвоним этому человеку, нам желательно побольше пообщаться и понять, подходит нам этот волонтёр или нет. Наши сказочницы не просто библиотекари, одна была журналисткой, одна работала в театре и сама играет, третья работала в Кунсткамере. И все они знают, как работать с детьми,
– рассказала Инесса Здоровцова
В основном, сказочницам звонят дети от 2 до 13 лет, но чаще всего ребята 5-8 лет. Библиотекари спрашивают возраст ребёнка в начале звонка, чтобы понять, какие книги ему можно предложить. На выбор даются несколько книг из современной детской отечественной и европейской литературы или сказки народов мира. А дети уже могут по конкретному названию выбрать, какую сказку они хотят послушать. Для совсем маленьких детей (2-5 лет) библиотекари читают небольшие сказки, около 7 минут, чтобы ребенку было легко слушать. Детям постарше могут прочитать отрывок длинной главы, чтобы они заинтересовались и потом пришли за книгой в библиотеку.
Но не только детям интересно слушать сказки. Библиотекарям недавно позвонил 25-летний молодой человек.
Он позвонил и сказал: "Вот я не ребенок, еду в офис, мне не нравится моя работа, поддержите меня, расскажите мне сказку". Наш библиотекарь поддержала его, рассказала сказку, молодой человек сказал, что у него поднялось настроение,
– поделилась пресс-секретарь
Как отметила Инесса Здоровцова, библиотекари читают сказки на безвозмездной основе. Однако, сейчас это проект не такого размаха, чтобы предложить операторам связи сделать и звонки бесплатными. Звонить с Мегафона можно бесплатно, с остальных оплата будет взиматься в рамках тарифа.
Библиотекари принимают звонки детей по будням, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 18.00.
Дежурные сотрудники:
Марина – с 10.00 до 13.00, звонить +79215951596,
Вероника – с 12.00 до 15.00, звонить +79119379849,
Серафима – с 15.00 до 18.00, звонить +79313575041.
Фото: ВК/ Центральная районная библиотека им А. П. Чехова;ВК/ 13 библиотек Фрунзенского района; pixabay
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