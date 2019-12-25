Петербургские библиотекари прочитали детям 127 сказок по телефону

Проект запустили 18 марта в связи с карантином. При этом послушать сказки желают не только дети, но и взрослые.

В связи с пандемией коронавируса до 30 апреля отменили многие мероприятия в Петербурге, некоторые дети и взрослые сидят на карантине. Карантин – это лучшее время начать что-то новое, на что раньше не хватало времени.

Посмотреть фильм, заняться спортом, прочитать или послушать книгу. Библиотекари Фрунзенского района приглашают маленьких петербуржцев на телефонные чтения: нужно просто позвонить дежурному сотруднику, и он прочитает сказку или рассказ ребёнку. Проект запустили 18 марта, и уже за это время библиотекарям поступило 330 звонков, они прочитали 127 сказок. Об этом Piter.TV сообщила пресс-секретарь библиотек Фрунзенского района Инесса Здоровцова.

Пропущенные звонки у нас связаны с нехваткой сказочников, поэтому мы будем рады волонтерам, – отметила пресс-секретарь

Чтобы стать настоящим сказочников нужно соответствовать некоторым требованиям. На эту должность нужны люди, которые любят детей, разбираются в современной детской литературе, имеют приятный голос и артистизм.

Можно позвонить в Центральную районную библиотеку им А. П. Чехова, представиться, сказать: "Я хочу читать сказки детям" и оставить свой номер телефона. Мы перезвоним этому человеку, нам желательно побольше пообщаться и понять, подходит нам этот волонтёр или нет. Наши сказочницы не просто библиотекари, одна была журналисткой, одна работала в театре и сама играет, третья работала в Кунсткамере. И все они знают, как работать с детьми, – рассказала Инесса Здоровцова

В основном, сказочницам звонят дети от 2 до 13 лет, но чаще всего ребята 5-8 лет. Библиотекари спрашивают возраст ребёнка в начале звонка, чтобы понять, какие книги ему можно предложить. На выбор даются несколько книг из современной детской отечественной и европейской литературы или сказки народов мира. А дети уже могут по конкретному названию выбрать, какую сказку они хотят послушать. Для совсем маленьких детей (2-5 лет) библиотекари читают небольшие сказки, около 7 минут, чтобы ребенку было легко слушать. Детям постарше могут прочитать отрывок длинной главы, чтобы они заинтересовались и потом пришли за книгой в библиотеку.

Но не только детям интересно слушать сказки. Библиотекарям недавно позвонил 25-летний молодой человек.

Он позвонил и сказал: "Вот я не ребенок, еду в офис, мне не нравится моя работа, поддержите меня, расскажите мне сказку". Наш библиотекарь поддержала его, рассказала сказку, молодой человек сказал, что у него поднялось настроение, – поделилась пресс-секретарь

Как отметила Инесса Здоровцова, библиотекари читают сказки на безвозмездной основе. Однако, сейчас это проект не такого размаха, чтобы предложить операторам связи сделать и звонки бесплатными. Звонить с Мегафона можно бесплатно, с остальных оплата будет взиматься в рамках тарифа.

Библиотекари принимают звонки детей по будням, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 18.00.

Дежурные сотрудники:

Марина – с 10.00 до 13.00, звонить +79215951596,

Вероника – с 12.00 до 15.00, звонить +79119379849,

Серафима – с 15.00 до 18.00, звонить +79313575041.

Фото: ВК/ Центральная районная библиотека им А. П. Чехова;ВК/ 13 библиотек Фрунзенского района; pixabay