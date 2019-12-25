В Петербурге запретили мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Александр Беглов подписал новое распоряжение о мерах противодействия коронавирусу.

"Временно приостановить проведение в Санкт-Петербурге мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях с числом участников более 50 человек одновременно", — говорится в документе, опубликованном на сайте городского правительства.





Напомним, что на территории города с 19 мая запрещены мероприятия в музеях, выставочных центрах, "организациях, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, зоологических парках".



Гражданам Российской Федерации и иностранцам рекомендовано воздержаться от поездок на и через территорию Петербурга. А петербуржцам посещать страны или субъекты РФ, где обнаружены зараженные вирусом.



Кроме того, пожилым петербуржцам старше 65 лет рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест.



Ранее губернатор заявил, что в магазинах Петербурга достаточно продуктов.

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