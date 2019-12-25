Губернатор заявил, что в магазинах Петербурга достаточно продуктов

Глава города посетил два петербургских магазина.

В среду, 18 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов объехал некоторые городские магазины, чтобы проверить наличие продуктов.

Глава города посетил два петербургских магазина, один из них несетевой, как выразился сам глава – "маленький", а второй – "Пятёрочка". Губернатор отметил, что в обоих магазинах вполне достаточно продуктов, несмотря на то, что спрос вырос вдвойне.

Беглов рассказал, что увидел на полках и рис, и гречку, и все необходимое.

Петербургские перекупщики продают гречку с огромной наценкой.

Фото: Piter.TV