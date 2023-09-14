"Ситуация ухудшится". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине

Российский президент Владимир Путин ведет "долгую игру" в региональном конфликте на Украине и ждет ухудшения ситуации в европейском регионе, которая приведет к краху НАТО. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Redacted рассказал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что во времена Второй мировой войны Германия уже подверглась деиндустриализации. Иностранный специалист подчеркнул, что в Кремле не бросают одномоментно все имеющиеся силы и резервы в сражения с противником, хотя войска и готовы начать собственное наступление. Оно может положить конец конфликту.
Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад".
Дуглас Макгрегор, экс-полковник США
"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме.
Фото и видео: YouTube / Redacted
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все