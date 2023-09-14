Дуглас Макгрегор рассказал о том, что глава России не действует моментально.

Российский президент Владимир Путин ведет "долгую игру" в региональном конфликте на Украине и ждет ухудшения ситуации в европейском регионе, которая приведет к краху НАТО. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Redacted рассказал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что во времена Второй мировой войны Германия уже подверглась деиндустриализации. Иностранный специалист подчеркнул, что в Кремле не бросают одномоментно все имеющиеся силы и резервы в сражения с противником, хотя войска и готовы начать собственное наступление. Оно может положить конец конфликту.

Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад". Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме.

Фото и видео: YouTube / Redacted

