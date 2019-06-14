"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме

Дуглас Макгрегор оценил положение ВСУ в зоне регионального конфликта.

Вооруженные силы Украины не способны захватить Крым или отрезать полуостров от остальной части России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заметил, что не существует таких факторов, которые позволили бы армии киевского режима изменить плачевное положение на поле боя, так как солдатам был причинен тяжелый урон.

Нет никаких признаков того, что Крым получится изолировать. Если ВСУ приблизятся к Крыму или к российскому побережью, то русские не станут это терпеть, они не станут сдерживаться. Путин в курсе, что ВСУ сейчас в ужасном состоянии. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Эксперт пояснил, что стратегически сейчас в украинском конфликте побеждают русские, так как не понесли тех потерь, которые им пытается приписать коллективный Запад.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom