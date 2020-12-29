Дуглас Макгрегор объяснил, почему Россия приостановила участие в черноморской инициативе.

Маневры Североатлантического военного альянса в акватории Черного моря могу привести к войне с Россией. Соответствующую позицию в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик полагает, что Москва свернула зерновую сделку потому, что корабли везли на сельскохозяйственный груз, а оружие, после чего - наполнялись зерном. Он пояснил, что российское руководство больше не могло мириться с такими действиями. Он заметил, что если на Западе продолжат такую стратегию, то в концечном сыете лишался судов, так кау русские не будут сидеть сложа руки.

Черное море для России так же важно, как Карибское море для США. И я могу поспорить, что, если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, за ними будут очень пристально следить, и, если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Выигрышная комбинация". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom