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"Выигрышная комбинация". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ

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Дуглас Макгрегор оценил шансы России в СВО.

Прямо сейчас у российской власти на руках лежит выигрышная комбинация в конфликте на Украине. Соответствующую позицию в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист пояснил, что когда Москва захочет, тогда и начнет собственное наступление по оттеснению противника. Он добавил, что армия киевского режима настолько отчаялась, что сейчас предпринимает попытку заставить польских партнеров и другие страны-члены НАТО выдать им граждан призывного возраста.

Они не понесли тяжелых потерь, в отличие от украинцев, чьи вооруженные силы находятся в ужасном состоянии. Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. А силы русских растут с каждым днем, у ВСУ нет никаких шансов.

Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Такой план киевского режима". В США раскрыли шокирующий ход Украины.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: всу, дуглас макгрегор, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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