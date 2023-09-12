Дуглас Макгрегор оценил шансы России в СВО.

Прямо сейчас у российской власти на руках лежит выигрышная комбинация в конфликте на Украине. Соответствующую позицию в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист пояснил, что когда Москва захочет, тогда и начнет собственное наступление по оттеснению противника. Он добавил, что армия киевского режима настолько отчаялась, что сейчас предпринимает попытку заставить польских партнеров и другие страны-члены НАТО выдать им граждан призывного возраста.

Они не понесли тяжелых потерь, в отличие от украинцев, чьи вооруженные силы находятся в ужасном состоянии. Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. А силы русских растут с каждым днем, у ВСУ нет никаких шансов. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Такой план киевского режима". В США раскрыли шокирующий ход Украины.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom