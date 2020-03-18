Дуглас макгрегор оценил наступление ВСУ.

Киевский режим готов посылать людей в другие страны с целью поисков украинских беженцев. Это нужно местным властям для того, чтобы отправить молодых людей воевать на фронт. Соответствующее мнение в эфире немецкого YouTube-канала Die Weltwoche огласил бывший американский советник экс-шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный эксперт полагает, что миру следует прийти в ужас из-за информации о количестве погибших украинских бойцов.

На Украине почти ничего не осталось. Известно, что на Западной Украине работают отряды вербовщиков в армию, пытающиеся поймать кого-нибудь, кто хоть как-то может держать оружие. В то же время теперь они оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу. Вот в каком они отчаянии. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Дуглас Макгрегор пояснил, что не понимает, как может продолжаться украинский кризис, а также, как коллективный Запад продолжает отправлять ВСУ оружие, несмотря на огромные потери личного состава армии киевского режима. По мнению аналитика, на Украине остается действующим именно такой план: сражаться до того момента, пока в стране никого не останется.

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Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE