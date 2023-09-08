Дуглас Макгрегор сравнил атаки России и Украины в регионе конфликта.

Российские Вооруженные силы окружат город Харьков в ходе своего наступления. Соответствующее мнение в эфире немецкого YouTube-канала Die Weltwoche огласил бывший американский советник экс-шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заметил, что Москва подготовила для противника ловушку, в которой солдаты ВСУ будут "жертвовать собой" в больших количествах. При этом за счет собственной разведки российские силы способны обнаружить и поразить любую цель на поле боя, а у стран коллективного Запада и киевского режима нет подходящего ответа на эту деятельность. Украинское контрнаступление Дуглас Макгрегор оценил как "полное фиаско".

Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Русские все решили". В США объяснили, чего выжидает Путин.

Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE