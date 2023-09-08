  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:18
418
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Харьков окружат". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ

0 0

Дуглас Макгрегор сравнил атаки России и Украины в регионе конфликта.

Российские Вооруженные силы окружат город Харьков в ходе своего наступления. Соответствующее мнение в эфире немецкого YouTube-канала Die Weltwoche огласил бывший американский советник экс-шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заметил, что Москва подготовила для противника ловушку, в которой солдаты ВСУ будут "жертвовать собой" в больших количествах. При этом за счет собственной разведки российские силы способны обнаружить и поразить любую цель на поле боя, а у стран коллективного Запада и киевского режима нет подходящего ответа на эту деятельность. Украинское контрнаступление Дуглас Макгрегор оценил как "полное фиаско".

Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков.

Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Русские все решили". В США объяснили, чего выжидает Путин.

Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE

 

Теги: всу, дуглас макгрегор, контрнаступление, харьков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии