"Русские все решили". В США объяснили, чего выжидает Путин

Дуглас Макгрегор рассказал о том, что ЕС может разрушиться.

Для Украины все уже давно кончено, а Россия решила ждать, когда экономика Евросоюза окончательно рухнет. Соответствующую позицию в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заметил, что перед Брюсселем сейчас стоит угроза приближения не только рецессионных процессов, отопительного сезона, энергетический кризис в сфере нефти и газа. Спикер заметил, что ЕС остается в беде, а российская позиция заключается в том, чтобы подождать и увидеть, как там "все разрушится".

Откровенно говоря, украинцы уже давно смотрят в бездну <…>. Русские просто решили выжидать. Они ожидают двух вещей: переговоров, которые так и не были начаты, и, того, что экономика Европы рухнет, и я думаю, что все к этому идет. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"До Польши". В США предупредили Украину о следующем шаге Путина.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom