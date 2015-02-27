Дуглас Макгрегор оценил ошибку со стороны Запада.

Российский президент Владимир Путин планирует довести собственные войска на Украине до государственных границ Польши. Соответствующую позицию в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что коллективный Запад допустил в своей политике ошибку, стремясь избавиться от руководства Владимира Путина в России и расчленить страну за счет создания в регионе условий для вооруженного конфликта. Эксперт добавил, что время на прекращение кризиса остается все меньше и меньше.

Другой путь, конечно, это то, что готов сделать Путин и что могут сделать россияне, - это дойти до польской границы. Все, против чего мы вели эту войну, воплотилось в жизнь. Мы создали то, чего, как мы говорили, хотели избежать. Дуглас Макгрегор, эксперт США

Аналитик из США подчеркнул, что киевский режим и европейские страны не попытаются договориться о завершении конфликта, поэтому российское руководство может быть вынуждено вынуждено довести свои войска на Украине вплоть до польских границ.

"Он был прав". В США заявили, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom