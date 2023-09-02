Дуглас макгрегор считает, что уже сейчас конфликту практически пришел конец.

В Киеве случайно озвучили данные о потере 400 тысяч украинских военных с начала регионального конфликта в стране. нтроля киевского режима ради завершения регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал экс-полковник США в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что речь идет о большем количестве, чем являлись совокупные потери Америки во времена Второй мировой войны. При этом армия СШа воевала с фашистским вермахтом, который к 1944-1945 годам уже был в значительной мере истощен боями на Восточном фронте Европы, а также лишен превосходства в воздушном пространстве.

Люди, наконец-то, говорят мне: "Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тысяч солдат ВСУ". Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Эксперт заметил, что не стоит никого обманывать, так как украинское противостояние не может продлиться долго, так как "конфликту пришел конец".

"До Одессы". В США предупредили Украину о маневре Путина.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls