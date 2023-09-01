Дуглас Макгрегор рассказал о трех сценариях развития украинского кризиса.

Российские военнослужащие при необходимости способны освободить город Одесса из-зпод контроля киевского режима ради завершения регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал экс-полковник США в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист полагает, что Вооруженные силы России осторожно и взвешено продвигаются вперед на территории против ВСУ в надежде на то, что Киев решится на переговоры.

В надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно. они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Аналитик добавил, что если это не поможет заставить режим Владимира Зеленского прекратить региональный конфликт, то у российского руководства не останется другого выхода, кроме как продвигаться дальше "к польской и румынской границам".

"Это серьезно": в США нашли способ быстро завершить конфликт на Украине.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner