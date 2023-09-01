Дуглас Макгрегор призвал Вашингтон показать миру свою договороспособность.

Для того, чтобы закончить региональный конфликт на Украине, в Белом доме должны продемонстрировать свою готовность договариваться, а также встретиться с российским руководством начать слушать Москву. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал экс-полковник США в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.

Вы должны присесть, выпить чай, кофе или то, что они вам предложат, и начать слушать русских. Все это произошло только потому, что мы отказывались слушать кого-либо в Москве на протяжении десятилетий. Они объяснят свою позицию, и у нас появится шанс договориться. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Аналитик заметил, что для создания благоприятной почвы для встречи от Вашингтона потребуется продемонстрировать свою решимость договариваться. Для этого, по словам Дугласа Макгрегора, власти США должны немедленно прекратить оказывать помощь Украине и вывести оттуда весь свой военный персонал. Эксперт считает, что в этом случае такие действия не являются "отступлением", а докажет свою позицию по завершению регионального кризиса. Спикер напомнил ведущему шоу о том, чем обычно заканчивается нежелание вовремя заканчивать бессмысленные конфликты. В частности, речь идет о проигрыше во Вьетнаме.

Макгрегор назвал украинский конфликт провальной попыткой США уничтожить Россию.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner