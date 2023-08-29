Дуглас Макгрегор рассказал об ожиданиях Запада от Киева.

Эскалация украинского конфликта стала провальной попыткой стран коллективного Запада уничтожить Россию. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Redacted рассказал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что Запад просчитался в своих прогнозах. Он пояснил, что в апреле текущего года, когда международные союзники киевского режима убедили лидера киевского режима отказаться от мирных переговоров с Москвой. После этого решения российское руководство изменило стратегию и пойти в масштабную оборону территорий. В рамках этого плана ВСУ понесли колоссальные потери личного состава.

Вашингтон спровоцировал его на украинский конфликт. Они были в восхищении, когда он вошел на территорию Украины, так как они пришли к ошибочному заключению, что это их возможность уничтожить Россию. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Империя у границ России". В США раскрыли план масштабного расширения Польши.

Фото и видео: YouTube / Redacted