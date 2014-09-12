Дуглас Макгрегор оценил деятельность Варшавы в отношении территорий.

Руководство Польши мечтает создать обширную империю у государственных границ России, так как с самого начала было враждебно настроено в отношении Москвы. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что такая идея Варшавы уже сейчас терпит крах, так как польские представители отказываются принимать участие в региональном конфликте, разворачивающейся в соседнем государстве. Аналитик добавил, что поляки хотят выселить из своей страны миллионов беженцев, которые прибыли из Украины.

Они видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии. Это существенная перемена в их сознании. Теперь будет очень сложно, потому что поляки больше не хотят быть тягловой лошадью Америки. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Все кончено". В США ужаснулись хитрой ловушке, в которую попали ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls