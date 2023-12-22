Георгий Тука рассказал о потере преимущества ВСУ на поле боя.

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины сложилась тяжелая. Такое мнение высказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц от киевского режима Георгий Тука в интервью журналистам местного телеканала "Прямой". Иностранный эксперт уточнил, что на отдельных направлениях линии соприкосновения фиксируется "наиболее горячая" ситуация. Это связано с тем, что армия лишилась своего основного преимущества в сражениях. Речь идет о том, то российские дроны в текущий момент имеют десятикратное численное превосходство над украинскими БПЛА.

В целом ситуация тяжелая. Нет оснований для рассказов о том, что в следующем году мы захватим Крым, а через год будем под Москвой. Георгий Тука, аналитик

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий