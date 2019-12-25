Георгий Тука рассказал из-за чего население Украины решит устроить массовые беспорядки в стране.

На Украине пригрозили "жечь и стрелять" при выполнении Минских соглашений. Такое заявление в эфире местного телеканала "Апостроф" сделал экс-заместитель главы ведомства по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По словам специалиста, реализация этого договора по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе приведет Киев к негативной реакции со стороны граждан. В свою очередь это скажется на массовых протестах. Эксперт добавил, что самолично пойдет "жечь и стрелять".

У нас об этом очень мало кто рассказывает, кто понимает. А все это называется выполнить "минские договоренности". И они считают, что эта асимметричная федерация — и есть особый статус. Георгий Тука, бывший чиновник Украины

Эксперт напомнил прессе, что наделение самопровозглашенных ДНР и ЛНР автономией, о которой фактически говорится в соглашениях, превратит Украину в асимметричную федерацию. В частности, регионы Донбасса получат возможность выступать за блокировку решений по внешней политике Киева.

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