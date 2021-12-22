Спикер Верховной рады увидел "намеки" на возможность "даже ядерного удара" РФ по Украине

Руслан Стефанчук напомнил об утерянном атомном потенциале страны.

Спикер Верховной Рады увидел "намеки" на возможность "даже ядерного удара" со стороны России по Украине. Такое заявление перед журналистами сделал председатель местного парламента Руслан Стефанчук в рамках выступления на форуме "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

Сегодня РФ, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Руслан Стефанчук, украинский депутат

Эксперт напомнил коллегам о том, что по состоянию на 1991 год Киев располагал в своем арсенале третий по размеру в мире ядерный потенциал. Однако страна добровольно от него отказалась. После этого Украина стала безъядерной страной.

Стефанчука избрали спикером Верховной Рады.

Фото и видео: YouTube / Review News