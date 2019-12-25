Новый председатель парламента Украины рассказал о том, какой он видит свою работу.

Украинского политика и представителя правящей партии "Слуга народа" Руслана Стефанчука избрали спикером Верховной Рады. Ранее депутат находился на посту первого вице-спикера местного парламента. За его кандидатуру на новой должности проголосовал 261 законодатель. Из этого количества 222 голоса отдали представители это движения. Остальные были набраны за счет представителей других партий.

Спасибо за доверие. Постараюсь его оправдать. Назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства. Руслан Стефанчук, спикер ВР

Стефанчук заметил, что парламент Украины является единственным законодательным органом страны. Он всегда был тем местом, в котором тесно переплетались законотворчество и политика. При этом спикер уверен, что иногда в Раде бывает чересчур много от политики и не так много профессионализма в принятии государственных законов.

Напомним, что Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 года в городе Тернополь. Он воспитывался в медицинской семье. В 1997 году будущий депутат окончил Хмельницкий институт регионального управления и права, а в 1999 году завершил учебу в Технологическом университете Подолья.

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