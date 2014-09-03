Антон Поляков умер в автомобиле.

Исключенный из правящей на Украине политической партии "Слуга народа" депутат Верховной Рады найден мертвым в такси. Речь идет об Антоне Полякове. Правоохранительные органы считают, что мужчине стало плохо в автомобиле. Медики зафиксировали смерть парламентария. Полиция возбудила уголовное дело по статье за "убийство", но с пометкой о естественной смерти.

Напомним, что 2 сентября двое преступников избили депутата Полякова. Инцидент произошел около 5 часов утра у кафе "Джаз". После этого бандиты скрылись с места происшествия на транспортном средстве. С ноября 2020 года политик был исключен из партии вместе с Анной Скороход. Обоих убрали за несогласование законопроектов, по которым существует общее партийное решение. Поляков являлся членом комитета по антикоррупционным вопросам и реформирования ОПК.

Спикера Верховной Рады отправили в отставку.

Фото: Facebook / Антон Поляков