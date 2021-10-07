Спикера Верховной Рады отправили в отставку

За отставку спикера отдали голос 284 депутата из 226 необходимых.

Депутаты Верховной рады проголосовали за отставку спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова.

За отставку проголосовали 284 депутата из 226 необходимых, из них 215 состоят в партии большинства "Слуга народа". Остальные, отдавшие свой голос, представители фракций "Батькивщина", а также депутатских групп "Доверие" и "За будущее".

Теперь Раде предстоит выбрать нового спикера. Голосование состоится в скором времени. По данным ряда местных СМИ, новым спикером может стать заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.

Напомним, 30 сентября Разумков заявил, что депутаты от партии "Слуга народа", которая занимает большинство мест в украинском парламенте, инициировали процедуру его отставки. По его словам, данная инициатива принадлежит председателю "СГ" Давиду Арахамии. Издание "Украинская правда" ранее сообщало о возможной отставке Разумкова из-за личного конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти.

Видео: Telegram/СМОТРИ