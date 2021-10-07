Спикера Верховной Рады отправили в отставку

Депутаты Верховной рады проголосовали за отставку спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова.
За отставку проголосовали 284 депутата из 226 необходимых, из них 215 состоят в партии большинства "Слуга народа". Остальные, отдавшие свой голос, представители фракций "Батькивщина", а также депутатских групп "Доверие" и "За будущее".
Теперь Раде предстоит выбрать нового спикера. Голосование состоится в скором времени. По данным ряда местных СМИ, новым спикером может стать заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.
Напомним, 30 сентября Разумков заявил, что депутаты от партии "Слуга народа", которая занимает большинство мест в украинском парламенте, инициировали процедуру его отставки. По его словам, данная инициатива принадлежит председателю "СГ" Давиду Арахамии. Издание "Украинская правда" ранее сообщало о возможной отставке Разумкова из-за личного конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти.
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