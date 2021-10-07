Спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти

В парламенте рассматривается вопрос об отставке Дмитрия Разумкова.

Спикер Верховной Рады рассказал, как изменился Владимир Зеленский за два года у власти. На заседании украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил коллегам о том, что политик отказался от своего принципа "закон один для всех". Он полагает, что вместо этого глава государства сейчас руководствуется принципом "друзьям все - врагам закон".

Принцип демократии – право народа – стал принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона изменен на политическую целесообразность. Принцип права на собственную позицию и свободу слова изменил принцип "кто не с нами, тот против нас". Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады

Депутат уточнил, что "Досье Пандоры" об офшорах, с которыми связан Владимир Зеленский , стало для президента позором. Разумков напомнил, что при этом официальные власти считают, что ничего страшного не произошло, так как "у каждого ФОП есть".

Напомним, что сегодня Верховная Рада рассматривает вопрос об отставке Разумкова с должности председателя.

Разумков не обсуждал с президентом Зеленским свою отставку.

Фото и видео: YouTube / Інформаційне управління Верховної Ради України