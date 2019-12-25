Разумков не обсуждал с президентом Зеленским свою отставку

Спикер Верховной Рады не обсуждал позицию "Слуги народа" по его отставке с должности спикера парламента.

Спикер Верховной Рады заявил, что он не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским свою отставку. Такое заявление парламентарий Дмитрий Разумков сделал в эфире местного телеканала "Прямой". Ранее правящая партия "Слуга народа" инициировала запуск снятия с должности политика.

Я не пытался поговорить с президентом об изменении решения по поводу отставки, потому что у меня не стояла задача сохраниться на должности. Я мог бы, но это идет вразрез с базовыми позициями и принципами, с которыми я пришел. Дмитрий Разумков, украинский депутат

Законодатель уточнил, что глава государства также не поднимал при контактах с Разумковым вопрос относительно его отзыва с поста спикера Верховной Рады. В последний раз депутат разговаривал с лидером страны около месяца назад. Спикер заметил, что к настоящему моменту его удалили из партийных и фракционных чатов "Слуги народа". Решение об этом приняли его коллеги 4 октября на совещании. По мнению Разумкова, такие "санкции" связаны с тем, "не все любят критику".

Разумков пойдет в суд при попытке лишить его депутатского мандата.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий