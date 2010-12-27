"Силовые машины" создадут новейшие газовые турбины

В этом им поможет супермощный компьютер, единственный в России.

"Силовые машины" в Петербурге начнут производство новых агрегатов. Это произойдет в 2024 году. Эксперты считают, что предприятие сможет создавать ГТУ высокой мощности, а также составить конкуренцию мировым брендам. На данный момент известно, что половину расходов на разработку проекта возьмет на себя государство. В Москве заинтересованы в развитии промышленности и импортозамещения. "СМ" уже объявили об оформлении документации, необходимой для предоставления субсидии. Они получат ответ до 25 ноября.

Отметим, что сейчас передовым производителем в изготовлении газовых турбин считается немецкий Siemens. Петербуржцы рассчитывают создать отечественный аналог. Проект поможет научить российских выпускников профессии инженера сложной аппаратуры. Для обучения и разработки у "Силовых машин" есть просторные цеха, инфраструктура и практикующие инженеры-конструкторы.

В Петербурге создадут модели газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170. Сложные расчеты будут выполняться закупленным оборудованием. "Сидовые машины" приобрели вычислительный кластер с пиковой производительностью 170 TFLOPS.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге запустили суперкомпьютер. Он самый мощный в России.

Фото: Piter.tv

