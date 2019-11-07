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"Силовые машины" инвестируют в Ленинградский металлический завод 4 млрд рублей

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На предприятии будут производить отечественные газовые турбины.

ПАО "Силовые машины" планирует инвестировать более 4 миллиардов рублей в техническое оснащение Ленинградского металлического завода в Санкт-Петербурге. На предприятии будут производить отечественные газовые турбины большой и средней мощности.

Также для реализации производства будет налажено производство лопаток для новых турбин. К 2023-2024 годам наладят производство газовых турбин мощностью 170 МВт. и 65 МВт. 

С 2021 года параллельно начнется разработка турбин и на 300-500 МВт.

Весной экс-директор "Силовых машин" заплатил судебный штраф в 150 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV

Теги: инвестиции, ленинградский металлический завод, силовые машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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