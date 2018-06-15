Экс-директор "Силовых машин" заплатит судебный штраф в 150 тысяч рублей

Делопроизводство против Романа Филиппова прекращено.

Петербургский городской суд назначил штраф бывшему генеральному директору производства "Силовые машины" Роману Филиппову. Мужчина не признал вину в обвинении по статье за разглашение государственной тайны. Адвокат фигуранта расследования отметил, что в отношении экс-руководителя холдинга делопроизводство прекращено.

Прекращение преследования означает, что виновность не была доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и не установлена вступившим в законную силу приговором суда. Соответственно, Филиппов считается невиновным и несудимым объявил спикер журналистам

В результате суд обязал Филиппова выплатить 150 тысяч рублей. Ранее мужчина возместил причиненный ущерб, связанный с поставками турбин на территорию Крыма. Следствие вменяло петербуржцу то, что он отправлял товар в обход санкционный условий. Напомним, что с лета 2017 года фигурант находился под подпиской о невыезде.

Фото: Piter.tv