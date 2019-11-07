В Петербурге запустили суперкомпьютер. Он самый мощный в России

В четверг, 7 ноября, стало известно, что в Петербурге запустили самый мощный суперкомпьютер в России. Об этом сообщает "Фонтанка".
Известно, что машина обладает пиковой производительностью 170 TFLOPS . Предполагается, что компьютер будут использовать для выполнения сложных аэродинамических и прочностных расчётов. Специалисты намерены применить разработку в работе над отечественной технологией производства газовых турбин.
Вычислительный кластер запустили на территории ПАО "Силовые машины".
Ранее мы сообщали о том, что четверть российских операторов связи перешли на "дельты" Роскомнадзора.
Видео:Aperture/YouTube
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