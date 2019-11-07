В Петербурге запустили суперкомпьютер. Он самый мощный в России

Он обладает пиковой производительностью 170 TFLOPS.

В четверг, 7 ноября, стало известно, что в Петербурге запустили самый мощный суперкомпьютер в России. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что машина обладает пиковой производительностью 170 TFLOPS . Предполагается, что компьютер будут использовать для выполнения сложных аэродинамических и прочностных расчётов. Специалисты намерены применить разработку в работе над отечественной технологией производства газовых турбин.

Вычислительный кластер запустили на территории ПАО "Силовые машины".

Ранее мы сообщали о том, что четверть российских операторов связи перешли на "дельты" Роскомнадзора.

Видео:Aperture/YouTube