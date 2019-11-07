Четверть российских операторов связи перешли на "дельты" Роскомнадзора

Новый механизм был внедрен надзорным ведомством два года назад.

Более 900 крупных и магистральных операторов связи (25 % от всех российских операторов) перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации. Это следует из отчета Роскомнадзора.

Новый механизм был внедрен надзорным ведомством два года назад. Его ключевым преимуществом является возможность получения выгрузки в формате "дельты", то есть новых или изменивших свои сетевые адреса ресурсов. По словам специалистов, это в пять раз (с 30-40 минут до 4-6 минут) позволит увеличить скорость ограничения доступа к противоправным ресурсам.

Для операторов связи переход на новшество не носит обязательный характер, однако является дополнительным инструментом повышения эффективности принимаемых мер. Тот, кто решит воспользоваться этой системой, сможет внедрять новый механизм выгрузки без доработки систем фильтрации трафика.

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Видео: YouTube/ Наука 2.0