Правки в ближайшее время рассмотрят в Госдуме.

Роскомнадзор хочет ввести ответственность за покупку украденных персональных данных. В ближайшее время наказание появится не только для тех, кто занимается распространением таких данных. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

Мы готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля...не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее их использование комментирует Александр Жданов

Чиновники предлагают ввести административное наказание за использование украденных данных. Глава ведомства Александр Жданов добавил, что считает инициативу правильной, поэтому депутатам ее следует принять.

Мы с вами слышим постоянно плохие новости, что данные утекли оттуда, отсюда напомнил спикер

Он намерен активизировать диалог между бизнесом и спецслужбами по данным преступлениям.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскомнадзор обвинил PlayStation в наплевательстве на россиян.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/vad fil, Evaldas Marinskas, Piter.tv