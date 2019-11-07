Роскомнадзор хочет ввести ответственность за покупку украденных персональных данных. В ближайшее время наказание появится не только для тех, кто занимается распространением таких данных. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.
Мы готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля...не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее их использование
комментирует Александр Жданов
Чиновники предлагают ввести административное наказание за использование украденных данных. Глава ведомства Александр Жданов добавил, что считает инициативу правильной, поэтому депутатам ее следует принять.
Мы с вами слышим постоянно плохие новости, что данные утекли оттуда, отсюда
напомнил спикер
Он намерен активизировать диалог между бизнесом и спецслужбами по данным преступлениям.
Ранее Piter.tv писал о том, что Роскомнадзор обвинил PlayStation в наплевательстве на россиян.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/vad fil, Evaldas Marinskas, Piter.tv
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