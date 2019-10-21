Роскомнадзор перейдет от блокировок сайтов к серьезным штрафам

Жаров отметил, что в России уже идет обсуждение данного законопроекта.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о планах российских властей перейти от блокировок в интернете к серьезным штрафам. Об этом сообщило ТАСС.

Жаров отметил, что в России уже идет обсуждение данного законопроекта. Такие меры глава Роскомнадзора назвал " экономическим рублем" и "более цивилизованным методом".

Глава ведомства подчеркнул, что все должны соблюдать местное законодательство в условиях готовящихся текущих изменений.

На прошлой неделе в России впервые назначили штраф по статье о фейковых новостя.

Видео: YouTube/ Mohamed Mohsen

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