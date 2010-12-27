В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях

Первое административное наказание по новому закону назначили в Москве.

В Хорошевском районе Москвы суд впервые назначил штраф по статье за распространение фейковых новостей. По сведениям от ТАССа, наказание наложили на "Издательский дом "Момент истины" и главного редактора этого издания. Их обвинили в злоупотреблении свободой массовой информации.

Также суд признал вину еще одного главного редактора - Гнеушева. Его обязали выплатить административный штраф в размере 60 тысяч рублей. В течение 10 дней постановление может быть обжаловано в соответствующем порядке. Известно, что причиной разбирательства стали ролики, загруженные на YouTube-канал. Один из таких - видеоматериал "Срочно! В России готовит революцию Майдан". Гиперссылки на публикации были размещены в сетевом издании.

Согласно данным от Роскомнадзора, материалы переданы в суд еще в сентябре 2019 года.

По существу правонарушения могу сказать, что поступило требование Генеральной прокуратуры на указанные видеоматериалы объяснил представитель Роскомнадзора

Отметим, что фигуранты расследования на судебное заседание не явились.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскомнадзор обвинил PlayStation в наплевательстве на россиян.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/