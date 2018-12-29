Эксперт: "Нужно понимать, что интернет – это условная большая помойка"

Законопроект о фейковых новостях требует доработок.

Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законопроект о распространении фейковых новостей. Основанием для этого стала недоработка. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Проект закона о борьбе с фейковыми новостями в том виде, который увидела Госдума, явно не доработан и дублирует уже действующие нормы. Однако проблема существует и работать над ней надо. Достаточно вспомнить пожар в торговом центре Кемерова "Зимняя вишня", когда вбросы о массовых жертвах всерьез взбудоражили общественность". Нужно понимать, что интернет – это условная большая помойка, в которую каждый может кинуть абсолютно любую информацию. Александр Власов

Ведомства призвали доработать данный законопроект, так как, в частности, в документе есть формулировки, которые сопряжены с "риском неоправданного применения". К тому же, документ не дает никакой ясности, кто будет нести ответственность за экспертизу, на которую очень мало времени.

Люди, создающие фейковые новости, часто гонятся за массовой поддержкой в соцсетях, хайпом, другие стремятся сознательно навредить. Китай подошел к проблеме радикально – тотальным цензурированием интернета. Любой вброс тут же отслеживается и просто вырезается из доступного контента. Александр Власов

Как рассказал ФБА заместитель руководителя министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, пока нет никакой необходимости предпринимать меры по ограничению публикаций в Интернете.

Роскомнадзор не видит для себя проблемных точек при реализации данных законопроектов. Риск принятия необоснованных решений компенсируется высоким уровнем арбитра, которым выступает Генпрокуратура. Вадим Субботин, замглавы Роскомнадзора

По мнению эксперта Александра Власова, если есть проблема, то законодательные инициативы по борьбе с нею должны быть. Но Россия не должна идти по китайскому пути, где есть тотальное цензурирование. В России свобода информации – довольно чувствительная сфера.

Но с другой стороны, пожар в "Зимней вишне" показал, что граждане готовы верить любым вбросам. Тут по мнению эксперта, вина лежит на чиновниках, которые плохо работают с населением в регионах.

Но при этом я твердо убежден: люди, которые намеренно вбрасывают фейковые новости, должны максимально жестко и показательно наказываться. Александр Власов, эксперт

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