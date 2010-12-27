Роскомнадзор обвинил PlayStation в наплевательстве на россиян

Из-за почти двухмесячной блокировки пострадали тысячи люедй, которые заплатили за право пользования продуктом.

Многие пользователи интернета могут помнить масштабную блокировку Telegram в 2018 году. Тогда кроме мессенджера Роскомнадзор заблокировал многие сторонние сервисы. Под горячую руку также попал PlayStation Network.

На днях руководитель Роскомнадзора Александр Жаров высказался по этому поводу и заявил, что PlayStation попросту наплевал на российских геймеров. Об этом пишет издание С ybersport.

Из-за почти двухмесячной блокировки сервиса пострадали тысячи людей, которые заплатили за право пользования продуктом. При этом Роскомнадзор связывался с представителями PlayStation Network и предлагал перейти с Telegram на другой пул. Однако в компании проигнорировали это обращение и переходить никуда не стали.

Что касается борьбы Роскомнадзора с Telegram, то она продолжится. Жаров сообщил, что ведомство хочет полностью заблокировать мессенджер. Для этого был разработан принципиально новый метод, основанный на технологии DPI. Telegram может стать недоступен для российских пользователей в течение следующего года.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что тесты оборудования для надежного Рунета завершатся в середине октября.

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