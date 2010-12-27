Роскомнадзор: тесты оборудования для надежного Рунета завершатся в середине октября

Сейчас ведомство занимается установкой оборудования, необходимого для тестирования.

Роскомнадзор монтирует оборудование, предназначенное для обеспечения надежности Рунета.Об этом заявил глава ведомства Александр Жданов. Тестирование устройств завершится в середине октября.

Специалист заявил, что первые проверки будут касаться технических особенностей, которые влияют на проводимый трафик, а также успешность загруженности сервисов. После этого запланированы тесты в "боевом" режиме. По окончанию испытаний Роскомнадзор оповестит пользователей.

Спикер добавил, что на данном этапе идет речь лишь об одном регионе. О том, какой именно субъект подвергнется эксперименту, Жданов не рассказал. Крупные операторы сотовой связи присоединились к проекту.

Относительно стоимости закупленного оборудования в Роскомнадзоре также сориентировать россиян не смогли.

От уровня установки зависит количество конкретных деталей, которые должны быть приобретены. Поэтому закончим эксперимент, проведем его на нескольких уровнях установки на сетях операторов связи, после этого посчитаем и, естественно, заявимся на деньги, тоже этого от вас скрывать не будем прокомментировал глава ведомства

К первому ноября чиновники определят подрядчика, который будет поставлять оборудование.

Напомним, что закон об обеспечении устойчивой работы Рунета подписал Владимир Путин. Правительство хочет обезопасить сегмент от глобальной инфраструктуры. В случае угрозы извне чиновники смогут осуществлять управление Сетью общего пользования самостоятельно, без привлечение иностранных каналов и ресурсов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскомнадзор хочет ограничить западные онлайн-кинотеатры.

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