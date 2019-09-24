Роскомнадзор хочет ограничить западные онлайн-кинотеатры

Глава ведомства просит депутатов скорее принять закон, регламентирующий соотношение российских и иностранных сервисов.

Роскомнадзор видит в Apple TV+ для российских онлайн-кинотеатров. Сервис будет стоить в 2-2,5 раза дешевле отечественных аналогов. В ведомстве надеются побыстрее ограничить долю иностранных онлайн кинотеатров до 20% от российского рынка. Однако профильные акты все еще находятся на рассмотрении Госдумой.

В Роскомнадзоре попросили ускорить рассмотрение законопроекта, который регламентирует деятельности онлайн-кинотеатров. Об этом рассказал глава организации Александр Жаров во время выступления на форуме "Спектр-2019".

Напомним, что начало запуска Apple TV+ намечено на 1 ноября. Программа охватит 100 стран, среди которых есть и Россия. По словам создателей нового продукта, он будет предлагать пользователю фильмы и сериалы, профинансированные самой компанией Apple. Российские эксперты уверены, что в ближайшее время на отечественный рынок грянут и другие сервисы с аудиовизуальным контентом, стриминговыми функциями.

Ранее Piter.tv писал о том, что Apple переносит выпуск нового Mac Pro в Техас.

Видео: YouTube/Apple TV