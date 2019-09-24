Apple переносит выпуск нового Mac Pro в Техас

Компания поддерживает американскую экономику, продвигая производство и сборку в собственной стране.

Apple переносит выпуск нового Mac Pro в СШа из Китая. Создатели гаджетов рассказали, что новая продукция будет изготавливаться в Техасе. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Известно, что обновленный Mac Pro будет производиться именно там. Компания также будет использовать американские компоненты сборки. Оборудование для телефонов и планшетов проектировалось и разрабатывалось специалистами из Аризоны, Мэна, Нью-Мексико, Нью-Йорка, Орегона, Пенсильвании, Техасе и Вермонте.

Мы глубоко верим в силу американских инноваций. Вот почему каждый продукт Apple спроектирован в США и состоит из деталей из 36 штатов, что обеспечивает 450000 рабочих мест американскими поставщиками, и мы собираемся продолжать расти в Америке объяснил журналистам генеральный директор Тим Кук

Благодаря нововведению предприятие выполнит обязательства, данные США. К 2023 году Apple инвестирует 350 млрд долларов в экономику страны.

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Видео: TouTube/Apple UAE