Роскомнадзор назвал срок полной блокировки Telegram

Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации. Она позволит чиновникам обеспечить полную блокировку Telegram. Представители организации даже уточнили конкретные сроки ликвидации доступа к мессенджеру.
Глава ведомства Александр Жданов отметил, что проект основан на технологии DPI.
Думаю, что в пределах года мы определенного результата достигнем
объяснил спикер
Специалист добавил, что в ведомстве понимают. что имеющимися на данный момент инструментами они не могут достичь желаемого. Сейчас сотрудники Роскомнадзора могут блокировать информацию по IP-протоколам. Такой метод действенен только в случае, если сервис не замотивирован обойти блокировку властей.
Напомним, что в 2018 году суд решил заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Глава компании решил не давать силовикам доступ к личной переписке пользователей.
Ранее Piter.tv писал о том, что Роскомнадзор: тесты оборудования для надежного Рунета завершатся в середине октября.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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