Роскомнадзор назвал срок полной блокировки Telegram

В течение года чиновники получат новую систему, которая позволит им выиграть войну против мессенджера.

Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации. Она позволит чиновникам обеспечить полную блокировку Telegram. Представители организации даже уточнили конкретные сроки ликвидации доступа к мессенджеру.

Глава ведомства Александр Жданов отметил, что проект основан на технологии DPI.

Думаю, что в пределах года мы определенного результата достигнем объяснил спикер

Специалист добавил, что в ведомстве понимают. что имеющимися на данный момент инструментами они не могут достичь желаемого. Сейчас сотрудники Роскомнадзора могут блокировать информацию по IP-протоколам. Такой метод действенен только в случае, если сервис не замотивирован обойти блокировку властей.

Напомним, что в 2018 году суд решил заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Глава компании решил не давать силовикам доступ к личной переписке пользователей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскомнадзор: тесты оборудования для надежного Рунета завершатся в середине октября.

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