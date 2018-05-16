Закон об устойчивом Рунете вступил в силу

Новые требования никак не повлияют на обычных пользователей Сети.

В России с первого ноября вступил в законную силу проект об устойчивом Рунете. Чиновники получили рычаги управления для бесперебойной и безопасной работы Интернета в стране. Если произойдет попытка отключения российского сегмента Сети от серверов, то правительство сможет обеспечить работу Рунета собственными силами

Пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков

В этом случае Роскомнадзор возьмет на себя централизованное управление связью общего пользования. Контроль за определением уровня угроз возложен на правительство. На данный момент реализация проекта идет по плану.

В ведомстве будут на безвозмездной основе предоставлять технические средства для противодействия угроз. Их распределят между операторами связи. В случае угрозы они смогут отказаться направлять трафик. Сейчас разрабатывается централизованная система, которая будет анализировать информацию из центров мониторинга, расположенных в регионах по стране.

Ранее Piter.tv писал о том, что изменится в жизни россиян с 1 ноября.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/G Suite