Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Piter.tv публикует самые распространенные отрасли, в которые внесены правки на законодательном уровне.

С первого ноября в законную силу вступают нормы, которые вносят изменения в различные сферы общества. Piter.tv расскажет об основных правках, внесенных чиновниками в законодательство

Суверенный Рунет

Принят "закон о суверенном Рунете". Для него специалисты разработают дублирующую инфраструктуру. Благодаря ней правительство России надеется обеспечить безопасность Сети, если ее попытаются отключить от иностранных серверов. Роскомнадзор получит механизм управления, при помощи которого будет следить за маршрутами трафика. Вмешиваться организация будет только в случае угроз в бесперебойной работе Интернета. Также новое оборудование позволит блокировать доступ к запрещенным сайтам.

Грузоперевозки

Физическим лицам необходимо будет установить тахографы на автобусы и грузовые автомобили. Устройства будут контролировать режим труда и отдыха водителя. Они также регистрируют скорость движения и пробег машины. Правки связаны с транспортом, максимальная масса которого достигает более 3500 кг.

МФО (Микрофинансовые организации)

Микрофинансовым организациям запретили выдавать кредиты и займы под залог жилых помещений. Это ограничение относится к тем целям, которые не относятся к предпринимательской деятельности. Правки также не затрагивают МФО, если ими управляет субъект Федерации, МО или РФ.

Вид на жительство

С первого числа вид на жительство становится бессрочным. Ранее его предоставляли на срок в пять лет. После этого свидетельство необходимо было продлевать. Согласно новым требованиям законодательства, менять документ необходимо трижды за всю жизнь: в 14, 20 и 45 лет. Государственная пошлина за выдачу свидетельства выросла с 3,5 до 5 тысяч рублей.

Паломничество

На законодательном уровне закреплены понятия "паломникия" и "паломничество". На данную категорию граждан распространится закон "Об основах туристской деятельности". Они смогут проводить поездки как самостоятельно, так и в составе организованной группы.

Чиновники закрепили перечень мест, которые можно отнести к паломническим. Там путешественников попросят соблюдать соответствующий вид и установленный религиозный порядок.

Ветсертификация

В электронной системе "Меркурий" появятся требования ко всем молочным продуктам. Ранее там были указания только к сыромы молоку, сгущенке, сырам и сливочному маслу. Теперь специалисты будут контролировать также готовую к употреблению продукцию, в частности, мороженое. Из данного списка исключен такой товар как фруктовый лед.

Сделки с недвижимостью

С первого ноября собственник будет обязано направлять уведомления о производимых сделках с недвижимостью. Новые условия позволят сократить мошенничество в данной отрасли. Например, станет сложнее получить доступ к электронной подписи или подделать ее.

