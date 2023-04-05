"Сильно напуган". Дарья Донцова рассказала о состоянии внука после нападения собаки

Теперь внуку Донцовой предстоит длительный путь реабилитации.

После нападения собаки на голове и теле семилетнего внука много ран, которые пришлось зашивать. Об этом в беседе с 360.ru рассказала писательница Дарья Донцова, бабушка пострадавшего ребенка.

Нам повезло, потому что около глаза есть очень глубокая царапина, но сам глаз не тронут. Угрозы жизни ребенка сейчас нет, но он в очень тяжелом психологическом состоянии, сильно напуган Дарья Донцова, писательница.

По словам собеседницы издания, теперь внуку предстоит длительный путь реабилитации, как по здоровью, так и по психическому состоянию. Также она с большой теплотой отозвалась о специалистах Центра Рошаля, оказавших пострадавшему помощь.

Донцова считает, что собака здесь не виновата — она просто выполняла приказы своего хозяина. Сейчас семья разыскивает мужчину, спасшего мальчика, чтобы поблагодарить.

Ранее мы сообщали, что внука писательницы появилось сильно покусала соседская собака. Полиция проводит расследование происшествия.

Фото: Magnific