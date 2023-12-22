Иностранные журналисты оценили модель БПЛА "Джокер-10".

Новая модифицированная версия российского беспилотного летательного аппарата "Джокер-10" сыграет решающую роль в региональном конфликте с Украиной. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты с телеканала WION. Ведущая программы уточнила, что обновленный дрон способен выполнять миссии для противовоздушной обороны, ликвидировать БПЛА Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве.

БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте. По оценкам, использование недавно модифицированного FPV-дрона "Джокер-10" для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле, чем цена велосипеда эфир иностранного СМИ

В Петербурге провели встречу с владельцами автомобилей, которые пострадали в ходе атаки БПЛА.

Фото и видео: YouTube / WION