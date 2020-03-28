Штайнмайер заявил о крахе мечты о едином европейском доме

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер полагает, что идеи и мечты о "едином европейском доме", которые разделял последний президент ССС, полностью провалены. Главной причиной этого политик считает события на Украине. Свое мнение он выразил на выступлении в конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.
Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар.
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ
Штайнмайер подчеркнул, что за сохранение мира в Европе боролись многие политики в течение последних десятилетий, но украинский конфликт стал "эпохальным сломом" этих стараний.
По мнению Дмитрия Медведева, в Европу проник призрак коммунизма.
Фото: Pixabay
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