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Штайнмайер заявил о крахе мечты о едином европейском доме
Сегодня, 15:33
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Штайнмайер заявил о крахе мечты о едином европейском доме

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Главной причиной разочарования в призывах последнего президента СССР Михаила Горбачева президент ФРГ назвал ситуацию на Украине.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер полагает, что идеи и мечты о "едином европейском доме", которые разделял последний президент ССС, полностью провалены. Главной причиной этого политик считает события на Украине. Свое мнение он выразил на выступлении в конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. 

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ

Штайнмайер подчеркнул, что за сохранение мира в Европе боролись многие политики в течение последних десятилетий, но украинский конфликт стал "эпохальным сломом" этих стараний. 

По мнению Дмитрия Медведева, в Европу проник призрак коммунизма.

Фото: Pixabay

Теги: европа, политика, франк-вальтер штайнмайер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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