Главной причиной разочарования в призывах последнего президента СССР Михаила Горбачева президент ФРГ назвал ситуацию на Украине.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер полагает, что идеи и мечты о "едином европейском доме", которые разделял последний президент ССС, полностью провалены. Главной причиной этого политик считает события на Украине. Свое мнение он выразил на выступлении в конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ

Штайнмайер подчеркнул, что за сохранение мира в Европе боролись многие политики в течение последних десятилетий, но украинский конфликт стал "эпохальным сломом" этих стараний.

По мнению Дмитрия Медведева, в Европу проник призрак коммунизма.

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