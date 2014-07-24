Школьник устроил поджог на железной дороге в Петербурге

16-летнего юношу задержали за поджог ж/д оборудования по заданию куратора.

Подросток задержан за поджог двух железнодорожных релейных шкафов в Кировском районе Петербурга. Ученику 11 класса предъявили обвинение в теракте, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительной версии, вечером 21 июля юноша купил легковоспламеняющуюся жидкость и лом, а затем последовал на железнодорожный перегон станций Ульянка – Дачное. Здесь подросток поджёг два релейных шкафа, отвечающих за регулирование движения поездов и безопасный пропуск железнодорожных составов.

Правоохранители нашли в мобильном телефоне подростка переписку с пользователем, который отправлял ему инструкции по способу совершения преступления.

Ранее мы сообщали, что неизвестные угрозами заставили 16-летнего петербуржца совершить поджог газозаправочной станции на проспекте Непокоренных.

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России