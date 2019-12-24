На проектирование нужных судов у России уйдет два года.

"Северный поток-2" оказалось нечем достраивать из-за ухода Allseas. Глава Объединенной судостроительной корпорации заявил, что сейчас подобных судов у России нет. Об этом спикер рассказал "Интерфаксу". Предприниматель не знает, когда страна сможет завершить проект.

Алексей Рахманов добавил, что судостроительная область может принять госзаказ на подобный укладчик. Однако его проектирование продлится от 2 до 4 лет. Ранее работами занималась швейцарская компания. Она временно приостановила работы и вывела суда из Балтийского моря. Это произошло после введения санкций США, которые касаются подрядчиков газопровода от РФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что в сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2.

Видео: YouTube/Nord Stream 2