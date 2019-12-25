Российские военные выполнили задачу на харьковском направлении СВО.

Российские военнослужащие от 11 декабря 2025 года освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенный пункт лиман, находящийся на территории Харьковской области. В ходе успешных наступательных действий боевые подразделения продвинулись в глубину обороны ВСУ. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Северной" группировки сил. ВС РФ нанесли на оперативном направлении поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка Вооруженных сил Украины, а также и двух бригад территориальной обороны, расположенных вблизи населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Новая Сечь и Кучеровка в Сумской области. На Харьковском направлении "Севером" также нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, егерской, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады территориальной обороны у Прилипки, Старицы, Вильче и Волчанских Хуторов.

Потери противника составили до 145 военнослужащих, автомобиль, радиолокационная станция RADA израильского производства и склад боеприпасов. пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России.