Дуглас Макгрегор напомнил об участии НАТО в вылазке ВСУ в Курской области.

Участие большого количества иностранных наемников в украинской операции на территории Курской области стало катастрофой. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Эксперт шоу пояснил, что задача Вооруженных сил Украины в российском приграничном регионе, предположительно, была хорошо продумана странами-членами НАТО. Специалист считает, что такая атака армии киевского режима не имела никакого реального смысла, потому что привела ВСУ только к потере хороших бригад военнослужащих, которые у страны оставались.

Мы слышим сообщения, что, возможно, до двух тысяч из этих войск могли быть британцами и американцами в украинской форме. <…> Там было много польских войск, хотя я удивлен, учитывая тяжелые потери, которые понесли поляки, что они вернутся туда снова для еще одного серьезного поражения, так что это катастрофа. Дуглас Макгрегор, эксперт

Дуглас Макгрегор заметил, что теперь для ВСУ "все кончено", так как ситуация в Курской области нанесла серьезный урон для военного потенциала и положению Киева на поле боя.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive