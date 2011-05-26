Дуглас Макгрегор рассказал о плане украинского лидера по бегству.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский подготовил все необходимое для того, чтобы покинуть украинскую территорию при приближении российских войск. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что как только украинский политик поймет, что войска страны противника уже близко к нему, то просто сядет в самолет и отправится за границу. Эксперт полагает, что речь может идти о реализации "афганского сценария".

Мы знаем, что Зеленский собрал чемоданы, перевел свои миллиарды на банковские счета в такие страны, как Кипр, Албания и Швейцария, он купил недвижимость в Италии, у него есть квартира здесь во Флориде, недалеко от Орландо. Он готов к побегу. Дуглас Макгрегор, эксперт

Отставной военнослужащий США не исключил такого развития событий, при котором Вооруженные силы Украины еще до этого момента выступят против Владимира Зеленского из-за тяжелого положения армии на фронте.

"Нацелятся и ударят". В США сделали заявление после отправки F-16 ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive