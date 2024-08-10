Дуглас Макгрегор не думает, что американские боевые самолеты значительно помогут ВСУ.

Российская армия уничтожит у Вооруженных сил Украины F-16 американского производства, которые появятся в зоне специальной операции. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.

Самолеты оснащены модернизированной электроникой. Байден говорил, что не хочет развязывать третью мировую войну. Надеюсь, что F-16 ВСУ не модифицированы таким образом, чтобы нести ядерное оружие. Дуглас Макгрегор, эксперт

О прибытии F-16 на Украину ранее заявил Владимир Зеленский. Журнал The Economist уточнил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских истребителей.

"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom