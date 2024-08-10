Российская армия уничтожит у Вооруженных сил Украины F-16 американского производства, которые появятся в зоне специальной операции. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.
Самолеты оснащены модернизированной электроникой. Байден говорил, что не хочет развязывать третью мировую войну. Надеюсь, что F-16 ВСУ не модифицированы таким образом, чтобы нести ядерное оружие.
Дуглас Макгрегор, эксперт
О прибытии F-16 на Украину ранее заявил Владимир Зеленский. Журнал The Economist уточнил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских истребителей.
"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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